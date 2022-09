A Prefeitura de Paranaíta tem ofertado assistência continuada aos produtores rurais do Município, por meio do Programa Paranaíta + Agro, auxiliando as famílias do campo em suas demandas diárias e tecnificando o desenvolvimento as atividades como podemos observar no plantio do café.

A técnica Maria Antônia responsável pelo acompanhamento está visitando as propriedades rotineiramente, avaliando e orientando as atividades da cafeicultura no município, na qual a equipe da Secretaria de Agricultura vem se empenhando para que futuramente sejamos modelo na cultura através do cultivo do café clonal, pois nossa agricultura familiar possui forte potencial nesse segmento.