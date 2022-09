Uma mulher de 18 anos foi presa no final da tarde de terça-feira (20) quando desembarcou no terminal rodoviário da cidade de Sorriso. Na bagagem da jovem, a equipe da Polícia Judiciária Civil, encontrou 21 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 15 kg do produto ilícito.

O ônibus em que a jovem viajava, fazia o itinerário Cuiabá/Sinop.

A equipe de investigadores, sob o comandando do delegado Eugênio Rudy Júnior, continua com as diligências para apurar a origem e o destino da droga, bem como saber se a suspeita estaria “a serviço” de alguma facção criminosa.