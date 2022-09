O juiz Roger Augusto Bim Donega manteve a prisão do vereador por General Carneiro, Magnun Vinnicios Rodrigues Alves de Araújo, que foi preso suspeito de integrar uma quadrilha que abatia e furtava gados em uma fazenda próximo à rodovia MT-130, na cidade de Primavera do Leste (a 234 km de Cuiabá). Ele continua internado em uma unidade médica recebendo atendimento, após ter sofrido traumatismo craniano



O magistrado indeferiu ainda os pedidos de revogação da prisão dos comparsas Marciano Correia Pereira e Joane dos Santos Marques, na segunda-feira (19). A defesa de Magnun juntou aos autos o laudo médico da internação do vereador pedindo para que a prisão preventiva fosse convertida em domiciliar.



Entretanto, o juiz alegou que não teria necessidade, tendo em vista que o Estado está prestando o apoio necessário ao parlamentar. "Além disso, a defesa sustenta o pedido de revogação basicamente pautado em argumentos de que os investigados possuem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. No entanto, ressalte-se que, insociáveis predicados pessoais favoráveis ao paciente não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se esta encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos, portanto, presentes os pressupostos da decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública, é insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.", diz o documento.



O CASO

Eles foram presos na madrugada do dia 11 de setembro após invadirem uma fazenda para abater e furtar gado. A quadrilha estava usando uma caminhonete para levar as peças de carne quando um dos funcionários da propriedade flagrou o crime.



Com isso, eles entraram no veículo e tentaram fugir do local. Magnun estava dirigindo a caminhonete e jogou o carro "para cima" do funcionário, que efetuou tiros nos pneus do automóvel.

Em seguida, ele entrou em luta corporal com o empregado e foi atingido com uma coronhada no olho. Logo depois, os demais criminosos foram amarrados pelos outros funcionários até a chegada da PM.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o vereador é amarrado ao lado de uma caminhonete que estava sendo usada por eles. Na gravação, Magnun aparece com um dos olhos bastante inchado e com um sangramento na cabeça. Com eles, também foram encontrados uma arma de fogo tipo carabina, três facas, 43 talões de cheque e R$ 4,667 mil em espécie.



Magnun é proprietário de um supermercado na cidade de General Carneiro. No dia da inauguração, Magnun apareceu em um vídeo entregando notas de R$ 20 para as pessoas.