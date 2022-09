Policiais militares do 22° Batalhão prenderam, na manhã dessa quarta-feira (21), três homens e uma mulher suspeitos pelo homicídio de Vilson de Nascimento, de 59 anos, no município de Peixoto de Azevedo. Durante ação, foram apreendidos um veículo Gol, uma foice, um facão e uma camisa de cor rosa com manchas de sangue.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os militares foram acionados por populares após encontrarem o corpo da vítima próximo da entrada do Travessão 4 do município, diversas escoriações na face e no pescoço.

Durante diligências, os militares se deslocaram até uma residência onde havia dois suspeitos do homicídio. Um dos homens utilizava uma camisa de cor rosa, que estava com manchas de sangue. Questionado sobre a roupa, o homem respondeu que a havia manchado no banco da frente do veículo Gol, que pertence ao comparsa.

Imediatamente, foi feita revista no porta-malas do veículo, no qual foi encontrado a foice e um facão sujos de sangue. Os militares perceberam que o interior do carro também estava ensanguentado. O proprietário do carro apresentou nervosismo e contradição dos fatos. No entanto, disse que havia transportado um porco do mato na noite anterior.

Neste momento, os policiais foram informados sobre os outros suspeitos do crime. Os militares se encaminharam até a casa da suspeita, onde ela relatou que na noite anterior havia se encontrado com Vilson de Nascimento para realizar um programa sexual, no valor de R$ 100.

Ainda conforme a mulher, ela teria se desentendido com a vítima e sido agredida com vários socos e torções de braço. Após as agressões, a mulher teria se encontrado com o terceiro suspeito e, assim, a quadrilha armou a morte de Vilson.

Os suspeitos, o veículo e as ferramentas apreendidas foram encaminhadas à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.