Circunstâncias do que causou a batida são investigadas pela polícia.

Quatro carretas e um carro se envolveram em um acidente grave, na tarde desta quinta-feira (22), no km 771 da BR-163, em Sorriso, no médio-norte do estado. Chovia na região durante o acidente. As causas da colisão ainda são investigadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).