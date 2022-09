Consta que o suspeito abordou a vítima, de apenas 15 anos, próximo ao Ginásio Municipal Kayo Porto em Aripuanã. Após a abordagem o suspeito a agarrou e passou as mãos em suas partes íntimas. O crime ocorreu na tarde de quarta feira, 21 de setembro.



Segundo informações da vítima, ela conseguiu se soltar e tentou correr, mas o suspeito a agarrou novamente, só vindo a cessar a sua conduta ao perceber que no local havia movimentação de pessoas.



A vítima compareceu à Delegacia de Polícia, juntamente com o Conselho Tutelar, logo após o fato. De posse das informações e características do suspeito, a equipe de policiais civis passou a empreender diligências em busca do suspeito, logrando êxito em detê-lo alguns minutos depois.



O Dr. Flávio Leonardo esclarece que passar as mãos nas partes íntimas da vítima, mediante violência ou grave ameaça, é suficiente para consumação do crime de estupro, uma vez que o art. 213, do Código Penal prevê como elementar do tipo a prática de ato libidinoso diferente da conjunção carnal.

Além disso, a prisão em flagrante foi fruto da ação rápida da Polícia civil. O Delegado Flávio Leonardo chama a atenção para a possibilidade de o suspeito ter praticado o mesmo crime em face de outras vítimas e orienta para que qualquer pessoa que tenha sofrido esse tipo de conduta procure a Delegacia de Polícia para o registro do fato.