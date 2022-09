Na quarta-feira (21), o repórter Bruno Motta, e o repórter cinematográfico, Alexandre Perassoli, da TV Centro América, foram agredidos pelo produtor rural, Jorge Meinerz, durante a produção de uma reportagem sobre combate a incêndios em algodoeiras, na algodoeira Cotton Jorge, na região de Campinho Verde, em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá.



A equipe pediu para gravar dentro do local, mas a solicitação foi recusada e ele saíram do lugar. Quando estavam do lado de fora, foram surpreendidos pelo proprietário do local, Jorge Meinerz, que se aproximou e tentou pegar a câmera da equipe



Jorge estava exaltado e chegou a tomar o celular funcional do repórter. Ele só devolveu depois de muito insistência Segundo a equipe, o produtor rural chegou a segurar o colarinho do repórter, mas, tranquilamente, Bruno informou que estavam do lado de fora e não mostrariam imagens do lugar.



Meinerz, exaltado, fez ameaças à equipe. “Divulga essa imagem para ver o que sobra para vocês”. Ainda disse, que se a emissora exibisse as imagens, os “buscaria em casa.” O repórter cinematográfico registrou parte das ameaças e da agressão, que foi gravada com a câmera que estava ligada.



A equipe da TV Centro América procurou a delegacia de Lucas do Rio Verde. O caso foi registrado como ameaça e preservação de direito Incêndio em algodoeira. A reportagem que estava sendo produzida para mostrar a estrutura de combate a incêndio de algodoeiras e o que os produtores estão fazendo para evitar acidentes durante o tempo seco.



Na quarta-feira (14), um incêndio atingiu uma algodoeira, em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, e destruiu cerca de 1.100 rolos de algodão. Houve prejuízo de R$ 17,6 milhões.