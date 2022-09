Três carretas, um trator e uma motocicleta foram recuperados, ninguém foi preso

A Polícia Judiciária Civil descobriu um desmanche de carretas roubadas que funcionava na zona rural do município de Juína, ao Noroeste de Mato Grosso. Os policiais que ficaram por dois dias na mata se revezando localizaram os veículos tomados de assaltos e furtados no estado.

Para chegar até o local os policiais tiveram dificuldades porque os criminosos colocaram obstáculos com troncos de árvores na estrada estreita que dá acesso ao desmanche.

Segundo informações apuradas, o local foi descoberto após uma das vítimas fazer o rastreamento através do aparelho de GPS instalado em um dos veículos e descobriu que o mesmo estava em uma propriedade rural na Linha Rio Preto nas proximidades da fazenda Amália e contactou a polícia judiciaria civil de Juína que diligenciou até o local e encontrou vários veículos como carretas, pá carregadeira, e uma moto.

Segundo informações dos proprietários que acompanharam a operação as carretas foram tomadas de assaltos devido ao conteúdo das cargas de defensivos agrícolas e vendiam na região, fato este que foi constatado pela movimentação de veículos que entravam e saia do local carregado de produtos, e como uma sequência na ação criminosa, os suspeitos desmanchavam os veículos e vendiam suas peças.

No local foram encontrados e recuperados, uma pá carregadeira que foi furtada no município de Vilhena, uma carreta roubada no município de Deciolândia – MT, um cavalo de carreta SCANIA roubado em Terra Nova Do Norte – MT, uma mota roubada no estado de Rondônia e diversas peças, além de chaves utilizadas para o desmonte. Para trazer as carretas até a cidade a Polícia Civil montou uma operação onde chegaram no fim da tarde de hoje na delegacia.

Uma das vítimas, Ricardo Raulik, proprietário do cavalinho da carreta que estava praticamente desmanchado disse que seu veículo foi tomado de assalto a cerca de 30 dias, onde o GPS perdeu o sinal no município de Campo Novo Do Parecis, e posteriormente reapareceu na zona rural de Juína, em um local de difícil acesso, porém, com várias moradias nas proximidades.

Outra vítima, senhor Jacir, morador da cidade de Sinop, também acompanhou a operação policial e disse que seu veículo foi roubado na região entre Peixoto De Azevedo e Terra Nova Do Norte a cerca de 10 dias atrás, o motorista nada sofreu.

Na ocasião, seu Jacir bastante satisfeito parabenizou a polícia civil de Juína pelo belo trabalho e contou que ao saber da notícia enviada a um dos seus funcionários, veio imediatamente para a cidade de Juína, e ressaltou que pode se tratar de uma quadrilha organizada, que durante o ato criminoso ainda orientaram o motorista para que ele não viajasse após as 22:00h, pois este é o horário em que a quadrilha costuma agir, e mesmo com seu caminhão no seguro, os prejuízos foram grandes.

A polícia civil continua com as investigações e mais informações deverão ser repassadas na manhã de sexta-feira pelo delegado de polícia, Dr. Ronaldo Binoti Filho.