Dois procurados pela Polícia Civil de Mato Grosso por homicídios, organização criminosa e tráfico de drogas foram localizados, nesta quinta-feira (22.09), na cidade de Redenção, no interior do Pará. Eles foram localizados após investigações da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO). Um deles estava com mandados de prisão expedidos pelas comarcas de Tapurah e Juara, enquanto o outro, com mandado expedido pela Comarca de Cuiabá.

Um dos presos atuava como braço-direito dos principais líderes de uma facção criminosa no estado. Ao ser abordado em uma residência no Setor Guimarães, na cidade de Redenção, onde morava com a família, se identificou com outro nome. Porém, após entrevista com a equipe da GCCO, acabou confessando seu nome verdadeiro. Com ele, foram apreendidos uma pistola, carregadores e dinheiro.

O outro foragido, investigado por homicídios, tráfico de drogas e por integrar organização criminosa em Tapurah e Juara, foi localizado no Setor Novo Horizonte, em Redenção. Ao avistar a equipe policial, tentou fugir, mas foi capturado. Apresentou documentos falsos, porém, confrontado com as informações das investigações, acabou confessando o nome real.

Os dois foram encaminhados à unidade da Polícia Civil em Redenção, para registro dos flagrantes por porte ilegal de arma de fogo, munições e uso de documento falso.

As prisões no Pará contaram com apoio da Superintendência Regional da 13ª RISP e do Núcleo de Apoio à Investigação de Redenção.

Quem são os procurados

Um dos presos localizados pela GCCO no Pará foi investigado na Operação Mandatários, deflagrada em janeiro deste ano pela Força-tarefa de Segurança Pública; e alvo da Operação Impacto, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, realizada em fevereiro de 2002, com cumprimento de ordens judiciais em 22 cidades de Mato Grosso. Ele estava foragido desde a Operação Impacto.

Já o outro preso é investigado por homicídio ocorrido em Tapurah. Em maio deste ano, a Delegacia de Tapurah instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Billy Mateus Carvalho de Faria, morto com três disparos de arma de fogo que o atingiram no rosto e no tórax.

Com o apoio da Polícia Civil de Juara, as investigações apontaram que o homem preso no Pará foi um dos mandantes do crime. Ele integra uma facção criminosa e decretou a morte de Billy, em Tapurah, por ele ter se envolvido com uma mulher, que era ex-esposa de outro membro da facção. Billy foi executado em uma emboscada e as investigações continuam para identificar os executores do homicídio.

Pela Delegacia de Juara, ele é investigado por participar de organização criminosa, tráfico de drogas e homicídios ocorridos na cidade em 2021. O criminoso, de 27 anos, foi apontado nas investigações como líder de uma facção criminosa no município e em outras cidades da região noroeste de Mato Grosso. Além do tráfico de drogas, ele também teria determinado a aplicação de ‘salves’, com torturas e a morte de três vítimas em Juara.