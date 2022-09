Um acidente envolvendo o candidato a deputado estadual Silvano Amaral, seu motorista e dois assessores, ocorreu na noite de ontem (23), próximo à Itaúba, na BR-163. Silvano estava em uma caminhonete SW4, junto com sua equipe, sentido Sinop, quando ocorreu a colisão com um Toyota Corolla, os dois veículos saíram da pista.

Não chovia no momento e o Corolla teria tido um pneu estourado, vindo a invadir a pista contrária. De acordo com as primeiras informações, a condutora do Toyota Corolla fraturou o pé, os outros passam bem e foram registrados apenas danos materiais.

Apenas algumas escoriações foram registradas e os feridos foram encaminhados ao hospital de Itaúba.