Jovem, 20, foi presa suspeita de invadir a casa de seu ex-marido, 23, e dar socos e chutes no homem. O caso foi registrado na noite de sexta-feira (23) em Nova Mutum. Conforme informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados por volta das 21 horas para atenderem a uma ocorrência de violência doméstica.

No local, os militares foram informados pelo homem que a mulher entrou na casa de forma repentina e começou a desferir socos, chutes e arranhões contra o ex-esposo. Um dos socos, segundo o homem, atingiu seu olho esquerdo. Diante das agressões, a vítima teria segurado a mulher, que tentou fugir pulando o muro da casa.

Aos policiais, contudo, a mulher narrou uma outra versão do incidente. A suspeita afirmou que chegou à casa e que foi impedida de falar com o ex-marido pelos amigos do homem. Enfurecida, ela teria entrado na residência, mas sem agredir o homem - que por sua vez a segurou no chão.

Diante das versões apresentadas, a mulher foi levada até a delegacia e um boletim de ocorrência foi registrado por lesão corporal e violação de domicílio.