O acidente foi esta tarde, no Lago Romancini, a cerca de 15 km da cidade. Uma lancha acabou pegando fogo e três pessoas ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. Rita de Cássia Fernandes Lírio, que residiria em Lucas do Rio Verde, acabou morrendo.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o proprietário da lancha juntamente com Rita e dois amigos adentraram a lancha e foram até a outra margem do lago. “Assim que chegou do outro lado do lago, tentou dar a partida, naquele momento a lancha teria explodido. Os dois amigos do proprietário foram arremessados para fora da embarcação, enquanto o proprietário tentava tirar sua esposa de dentro da lancha, após ele bater com a cabeça no painel da embarcação”, informou a guarnição.

Apresentando queimaduras de terceiro grau os três homens foram resgatados por embarcações que também estavam próximas ao local, sendo conduzidos por terceiros em estado grave ao hospital São Lucas. Não há informações sobre os atuais estados de saúde deles.

Os militares fizeram o combate inicial e utilizaram equipamento motomecanizado motobomba para captar água do próprio lago. Foi feito o controle total do incêndio e realizadas buscas pela vítima, que não foi encontrada. As equipes irão retornar amanhã.