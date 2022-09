Vítima é irmã de uma vereadora por Várzea Grande e quase se jogou de um carro em movimento

Um advogado foi preso na madrugada deste sábado, 24 de setembro, após agredir sua esposa em uma festa, realizada na região central de Várzea Grande. A vítima é irmã de uma vereadora do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal foi abordado porque a mulher teria aberto a porta do carro, um VW T-Cross, para tentar se jogar. Ela ainda gritava por socorro. A vítima relatou que os dois estavam em uma festa quando seu marido teve uma crise de ciúmes e passou a agredi-la, puxando pelos braços, pelos cabelos e dando “safanões”.

Ela contou ainda que o suspeito a forçou a entrar no carro e saiu do local em alta velocidade, ignorando as sinalizações de trânsito enquanto continuava a agredi-la verbalmente.

Já o advogado relatou aos policiais que viu um homem fazer uma espécie de carinho em sua esposa durante a festa. Enciumado, ele repreendeu a mulher e disse que não tinha mais “clima” para continuar na festa, chamando sua esposa para deixar o local.

O suspeito se identificou como advogado e recebeu a garantia de suas prerrogativas. Porém, ele não teria atendido às ordens dos policiais, que precisaram usar de força moderada para algemá-lo e encaminhá-lo à Central de Flagrantes.

O caso será investigado pela Polícia Civil.