A chuva acompanhada de fortes ventos causou diversos prejuízos aos moradores de Sorriso, esta tarde, em estabelecimentos e residências. O barracão da Ciretran, na rua Palmares, no bairro Industrial, teve o telhado com a estrutura metálica arrancados e atingiram um conjunto de quitinetes, deixando 9 famílias desabrigadas. Não houve feridos e os estragos são consideráveis. Um portão da Ciretran caiu e a estrutura do muro ficou comprometida. A rua de acesso foi interditada.

No bairro 13 de Maio, bairro Boa Esperança, parte do muro de um armazém caiu e a via ficou parcialmente interditada. A estrutura de cobertura de lona de um supermercado, no centro foi danificada.

Houve queda de árvores na avenida na Natalino Brescansin, na rua Canoas (em frente ao fórum) uma caiu no asfalto e interditou a via e na Tancredo Neves caíram galhos. Alguns bairros ficaram sem energia.

O coordenador da Defesa Civil, Alberto do Santos, falou sobre o trabalho das equipes .”O Corpo de Bombeiros está atendendo uma parte da cidade, a Defesa Civil outra parte, a secretaria de Obras atendendo as arvores caídas. Estamos fazendo o possível, amanhã vai ser outra guerra, vamos contabilizar os prejuízos, fazer relatórios e tirar fotos”, explicou

O vento forte destelhou algumas casas. Não há relatos de feridos. O temporal derrubou toldo em algumas empresas e danificaram diversos veículos.