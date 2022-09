Um homem de 28 anos completamente transtornado provocou uma série de situações e crimes no bairro Palmiteira da cidade de Juína, no Mato Grosso. O fato aconteceu próximo das 23h, desta sexta-feira, dia 23. Ele foi identificado como Melki Jhonatan Souza De Oliveira.

A Força Tática do 20º Batalhão da Polícia Militar atendeu a ocorrência em que foram informados de que próximo ao bar do Silas um homem tentava invadir um comércio e de posse de um canivete tentava também atacar as pessoas e acabou sendo baleado na perna.

A guarnição se deslocou para o bairro e encontrou o suspeito no chão com canivete nas mãos e com um ferimento na perna que aparentava uma fratura.

Uma das vítimas, Hélio Palczuk, contou aos policiais que o suspeito há havia procurado confusão com algumas pessoas que estavam no bar próximo de sua casa, que além de agredir sua cunhada, roubou uma quantia em dinheiro do caixa (bar).

Ainda segundo a vítima, ao perceber que estava chegando em sua casa, Melki foi entrar em sua casa, mas que foi advertido para ir embora, porém o suspeito não obedeceu. Ele conta que entrou em sua casa e se apossou de um rifle calibre .22.

Alterado, o suspeito insistia em entrar dentro da casa do homem para lhe agredir com canivete e nesse momento ele efetuou dois disparos para o chão para inibir a ação do rapaz que estava possivelmente embriagado. O suspeito então voltou e foi até o carro da vítima e furou o pneu com canivete e novamente investiu uma nova agressão em direção a casa de Hélio, quando ele acabou agindo em legítima defesa e atirou mirando a perna do agressor, pois, sua intenção não era de tirar a vida dele, mas, de cessar a injusta agressão.

Em seguida o senhor Hélio acionou o Samu e a Polícia Militar para o atendimento da ocorrência.

Durante a ocorrência, os policiais foram informados que o suspeito Melki teria ido ao bar e enquanto consumia bebida alcoólica pediu um copo de plástico, quando a atendente disse que não tinha ele a enforcou e foi até o caixa e mediante violência roubou R$ 50. A mulher conseguiu se soltar do agressor e correu pedindo ajuda.

Outra agressão foi contra o senhor Celso que teve que correr do suspeito para não ser golpeado com canivete.

Enquanto os policiais atendiam a ocorrência e isolava o local para a chegada do socorro, da Polícia Civil e Perícia Oficial, a tia do suspeito baleado acabou atrapalhando o serviço policial, e após ser repreendida pelos policiais ela acabou xingado a equipe e foi presa.

O acusado dos crimes Melki Jhonatan foi encaminhado para a UPA 24 horas, onde permaneceu internado devido a gravidade do disparo.

A ocorrência será conduzida agora pela delegacia de polícia.