Carro tem placas de Várzea Grande e a carreta de Araguaiana (TO).

Ao menos cinco pessoas morreram em uma batida entre um Chevrolet Onix prata e uma carreta, na tarde desta segunda-feira (26), no km 561 da BR-163, em Nova Mutum. De acordo com a Rota do Oeste, o carro tem placas de Várzea Grande e a carreta de Araguaiana (TO). O acidente aconteceu por volta das 14h10 e uma das pistas está bloqueada na região.

As informações iniciais das equipes no local indicam a morte de cinco pessoas. O condutor da carreta está recebendo atendimento médico.