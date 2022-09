Uma mulher foi presa no fim de semana, horas após matar a mãe Creusa Aparecida Prado,58. O homicídio ocorreu na área rural que família morava, em Alto Paraguai, e a suspeita alegou que “atendeu a um pedido da mãe”. Segundo a Polícia Civil, a equipe da Delegacia de Barra do Bugres foi acionada por uma empregada da fazenda, que comunicava o assassinato, na manhã de sábado (24).



No local, os investigadores falaram com o dono do local e testemunhas. Todos disseram que a autora do crime era a filha da vítima. A mulher de 38 anos foi achada ainda na fazenda e confessou o crime. Ela disse que esfaqueou a mãe a pedido dela. Os investigadores informaram que a suspeita aparentava estar em surto, fora de si.



A vítima, conforme informou a suspeita, apresentava problemas de saúde, em decorrência de um acidente sofrido há dois meses que atingiu sua coluna cervical, e estava com a mobilidade prejudicada.



A suspeita foi encaminhada à unidade da Polícia Civil, em Barra do Bugres, onde foi apresentada ao delegado Márcio Portela. Em seguida, foi encaminhada à Delegacia de Diamantino, jurisdição da área onde ocorreu o crime, autuada e presa em flagrante pelo homicídio.