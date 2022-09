O caso foi registrado no município de Carlinda, a mulher acionou a Policia Militar momentos após ser agredida pelo companheiro. As agressões ocorreram durante uma discussão do relacionamento, o suspeito não foi encontrado.



A mulher relatou aos militares do núcleo de Carlinda que o casal discutia sobre a relação de ambos, que em determinado momento o suspeito de 35 anos jogou ela em cima da cama enforcando e desferiu alguns socos em sua nuca.



As agressões foram presenciais pelos filhos da vítima, mulher de 29 anos. Diante os relatos rondas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado. Caso registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis.