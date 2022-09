O ataque de abelhas ocorrido na tarde de segunda-feira (26), no bairro 13 de Maio, em Guarantã do Norte, matou um cachorro e deixou duas pessoas feridas. As vítimas, de 21 e 2 anos de idade, foram encaminhadas para o hospital.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 16h. No chamado, a equipe de resgate foi informada que um enxame de abelhas estaria atacando pessoas na Rua Flamboyant.

No local, a guarnição encontrou uma criança de 2 anos em uma residência com picadas pelo corpo. Já a jovem de 21 anos teve centenas de picadas em diferentes partes e foi resgatada dentro de um banheiro.

Os militares precisaram utilizar roupas especiais para atuar na ocorrência. As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas para o hospital da cidade. As abelhas também atacaram outras pessoas.