Três pessoas morreram em mais um acidente registrado na BR-163. Dessa vez, o trágico acidente ocorreu na cidade de Diamantino matando todos os ocupantes de uma carreta que estava carregada de calcário e despencou numa ribanceira após sair da pista. As vítimas são o motorista, uma mulher e uma criança com idade aproximada de dois anos. Desde a última sexta-feira (16) e esta terça-feira (27), foram 16 mortes em acidentes registrados na BR-163, em diferentes pontos e cidades.

No acidente com a carreta de calcário, as informações preliminares divulgadas pelo site Alerta MT, apontam que no momento estaria acontecendo uma interdição parcial para substituição de Guard Rail na pista de modo que o tráfego era operado na modalidade de pare e siga.

A carreta seguia em direção ao município de Nova Mutum e o condutor perdeu o controle atingindo um caminhão da empresa responsável pelos trabalhos na rodovia. Em seguida, saiu da pista e tombou numa ribanceira. O motorista morreu na hora. Depois, com a retira da carreta foram encontrados mais dois corpos sob os destroços da carreta e a carga de calcário.

Para atendimento do acidente foram mobilizadas equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Rota do Oeste, concessionária que administra o trecho da rodovia federal.

Foram mais de oito horas de trabalho por parte dos bombeiros para conseguirem ter acesso à cabine da carreta, local onde estavam os corpos de uma mulher e da criança.

A Polícia Civil de Diamantino foi acionada para dar início à investigação do acidente, juntamente com equipes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Tangará da Serra (239 km da Capital).

Com o acidente, a rodovia ficou totalmente bloqueada em ambos os sentidos, gerando congestionamento com uma fila de veículos que chegou a cerca de 25 quilômetros. O trecho só foi totalmente liberado por volta das 3h40 da manhã desta quarta-feira (28).