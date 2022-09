Um grave acidente envolvendo um ônibus e um Jeep Renegade deixou um ferido e uma vítima fatal por volta das 18:40h da tarde desta segunda-feira (26.09), na MT-020, próximo à intersecção com a MT-427, que dá acesso à Gaúcha do Norte – MT.



Conforme Boletim de Ocorrência, o motorista do ônibus relatou que vinha trafegando pela MT-020 quando o Jeep entrou de abrupto na pista, saindo do acesso da MT-427. Ele teria tentado ainda desviar, jogando o ônibus para pista da esquerda. Contudo não conseguiu evitar a colisão.



No carro havia, além do motorista, um passageiro. Pai e filho, respectivamente. O filho conseguiu sair do veículo com ajuda de populares. Já o pai, Nataniel Teixeira de Mendonça (62 anos), não conseguiu resistir aos ferimentos e veio à óbito, ficando preso às ferragens.



A Polícia Militar atendeu a ocorrência. A Politec e a Polícia Civil foram acionadas. Uma ambulância trouxe o sobrevivente para o Hospital Municipal Lorena Parode, em Canarana/MT. O caso será investigado.