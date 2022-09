Uma mulher entrou em contato com a Polícia Militar relatando que havia acabado de sofrer agressões físicas de seu esposo. Os militares foram até o local indicado no Bairro Rio Verde onde a vítima estava chorando e com escoriações pelo corpo.

Os PMs abordaram tentaram conduzir o suspeito que reagiu com socos e empurrões, sendo necessário o uso de força de contê-lo e algemá-lo. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia onde deverá responder em crime na Lei Maria Penha.