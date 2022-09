A Polícia Militar prendeu, na tarde dessa segunda-feira (26), um homem de 37 anos, não identificado, acusado de praticar roubos e estupros, em Sinop. Na madrugada de domingo (25), ele invadiu uma residência pela sacada, estuprou uma mulher de 43 anos e, após o abuso, pediu que ela “rezasse” com ele.

De acordo com o boletim de ocorrência, o criminoso foi encontrado às 14h30 próximo a um posto de combustível na Avenida dos Jacarandás, no bairro Setor Industrial. Com ele, a Polícia encontrou uma faca, uma bicicleta produto de furto comprada, um alicate turquesa e as roupas utilizadas nos crimes.

Questionado, ele confessou a autoria dos estupros e disse que estava sob efeitos de entorpecentes quando os cometeu. Ele ainda disse que saiu da prisão na terça-feira (20) e fazia uso de tornozeleira eletrônica, que foi rompida.

Os casos

O criminoso é suspeito de ter estuprado uma mulher de 43 anos e tentado abusar de uma idosa de 69, no último fim de semana. No primeiro caso, a vítima estava estudando quando o suspeito invadiu a propriedade, no Bairro Jardim Imperial, por uma sacada.

Ele foi até o cômodo onde a mulher estava e abusou sexualmente dela. Após o crime, o agressor levou a vítima até a varanda da propriedade, onde amarrou um pano nos olhos dela e ordenou que ela “rezasse” com ele. De acordo com o boletim de ocorrência, o agressor ainda perguntou em quem a vítima votaria nas eleições. Ela respondeu que não acompanha política.