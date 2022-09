Mais de 6 mil homens da Segurança Pública irão garantir a segurança dos eleitores mato-grossenses, no domingo (2), dia de eleição para governador, presidente, deputados federal e estadual e senador. A operação Eleições 2022 foi lançada na manhã desta quinta-feira (29), no entorno da Arena Pantanal, no Verdão, em Cuiabá.

Ao , o Secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, relatou que neste ano, em especial, o Estado tem mais condições para ajudar. Ele garantiu que todo Mato Grosso estará seguro e que os eleitores vão exercer seu papel com tranquilidade.

"Estamos distribuindo homens e mulheres das forças de segurança e forças nacionais em todo o estado, aonde tiver uma urna de votação, nós vamos estar presente para dar tranquilidade a todos exercerem seu direito de voto, com serenidade, bom senso e a firmeza necessária", afirmou.

Apesar do estado organizar a operação para que as eleições 2022 seja pacifica, Bustamante fez um apelo para que a população respeite as decisões de cada um para que a desordem e a crimes sejam evitados.

"Para quem vai comemorar a vitória aqui nas ruas, peço que tenha serenidade e respeito ao quem a perdeu. Até porque devemos entender que são 4 anos pela frente e logo terá outra eleição. É isso que nós recomendamos para todo mundo, as eleições tão muito bem organizadas e o nosso objetivo é mostrar que o estado é organizado", pontuou.

Para que crimes eleitorais não aconteçam, o Superintendente da Polícia Federal, Sérgio Sadão Mouri, recomendou como a população deve se comportar na hora de votar.

"Os eleitores têm que prestar atenção para não fazer atos de campanha, pode ir portando uma camiseta, mas ficar em silêncio, manifestar a preferência em silêncio através de broche, adesivo ou uma camiseta, não tem problema. Mas não pode de forma alguma falar em favor do candidato e nem pode também fazer aglomeração, se atentar também com o transporte eleitor", explicou.

Os 6 mil e 700 membros da Segurança Pública serão divididos entre os municípios. Paras as áreas indígenas serão mais de 700 profissionais que garantiram o direito a votação as, comunidades mais afastadas. Atuam: Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Marinha, Exército e Guarda Municipal de Várzea Grande.