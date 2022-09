Também foi recomendado ao governo incluir no caderno de obrigações do novo administrador do parque prazos máximos de execução dos investimentos obrigatórios. Após os ajustes, o edital poderá ser publicado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A minuta já havia passado por audiência e consulta públicas no primeiro semestre deste ano.

Como será a concessão

A ideia do governo é conceder à iniciativa privada os serviços de apoio à visitação, revitalização, modernização, operação e manutenção do parque. O concessionário também ficará responsável pelo custeio de ações de apoio à conservação e proteção do parque, que é uma unidade de conservação federal criada em 1989.

Segundo informações divulgadas em abril pelo Ministério do Meio Ambiente, o projeto de concessão prevê investimentos de cerca de R$ 24,3 milhões, que serão aplicados na modernização de estruturas existentes e na implantação de novas atrações.

Também estão previstos cerca de R$ 179 milhões, a serem aplicados na operação do parque ao longo de 30 anos de vigência do contrato.

Tudo isso será custeado pelo novo administrador do parque, que, por sua vez, poderá explorar o potencial turístico do local.