Na manhã de quinta-feira (29), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 100 kg de entorpecente em duas ocorrências nas rodovias federais do estado de Mato Grosso. A primeira situação aconteceu na BR 070, em Primavera do Leste, quando um ônibus que fazia o trajeto Peixoto de Azevedo/MT – Imperatriz/MA foi parado para fiscalização.

Durante a verificação, uma passageira apresentou informações contraditórias a respeito da viagem que fazia, além de demasiado nervosismo apresentado. Ao ser feita a verificação em sua bagagem, foram encontrados sete tabletes de drogas, sendo parte cocaína e parte pasta base, pesando um total de aproximadamente 7,5 kg de drogas.

A mulher foi detida, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas, sendo encaminhada à Delegacia Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste. A segunda ocorrência aconteceu na BR 364, município de Rondonópolis, quando um veículo que circulava na região foi abordado.

Durante a fiscalização aos equipamentos obrigatórios do veículo, foram encontrados no porta-malas três mochilas e dentro haviam 103 pacotes de drogas, com um peso total aproximado de 107 kg de pasta base de cocaína.

Questionado sobre o ilícito, o condutor do veículo afirmou que pegou o veículo em Vilhena-RO e que receberia um valor para levar até Campo Grande -MS.

Diante dos fatos, o motorista do veículo foi detido, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas, sendo encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Rondonópolis.