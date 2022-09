Suspeito, localizado em uma oficina mecânica, tentou resistir à prisão, mas foi contido pela equipe policial

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (29), na cidade de Sorriso, um homem de 50 anos por armazenamento de pornografia infantil e aliciamento de menor de idade. Ele estava assediando uma criança de 11 anos para que a vítima lhe mandasse imagens suas nua. O suspeito é colega de trabalho do pai da vítima.

O Núcleo de Atendimento a Criança, Adolescente, Idoso e Mulher, da Delegacia de Sorriso, recebeu um registro de ocorrência informando que a criança estaria sendo assediada e recebendo pedidos de conteúdo pornográfico.

A equipe do Núcleo conseguiu identificar o autor das mensagens enviadas à criança. A mãe da vítima declarou que, há uma semana, o suspeito teria passado as mãos no corpo da criança. Os investigadores, coordenados pelo delegado Bruno França, localizaram o suspeito em uma oficina mecânica. Ele tentou resistir à prisão, mas foi contido pela equipe policial e encaminhado à Delegacia de Sorriso.

Na unidade policial, o suspeito permitiu que os investigadores acessassem seu aparelho celular, onde foram encontradas diversas imagens de crianças em cenas de sexo. O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de adquirir, possuir ou armazenar conteúdo de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente e por aliciar, assediar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Ambos os crimes estão previstos no Artigo 241, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O delegado Bruno França vai instaurar inquérito para investigar o crime de estupro de vulnerável praticado pelo suspeito.