O grave acidente envolvendo uma caminhonete Hilux branca, placas Brasil, e um caminhão basculante VW, de uma empresa, carregado com terra, foi há pouco, na estrada Nanci. Um homem, que estava no caminhão e duas pessoas da caminhonete faleceram. As identidades ainda não foram confirmadas. O Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas, que ficaram presas nas ferragens, e foram levadas ao hospital regional.

“São três óbitos no local, o motorista do caminhão, o motorista da caminhonete e também uma criança de aparentemente 12 anos que também está na caminhonete. Informações de que um bebê de um ano e dois meses foi socorrido por terceiros e levado até Sinop, dando entrada no regional. Ainda não temos informações do seu quadro de saúde, ao que consta foi levado em um bebê conforto, ficou algumas partes dessa cadeirinha que teria salvado a vida dessa criança”, disse o sargento Thiago Maciel, da Polícia Militar.

A colisão teria sido frontal e o caminhão tombou na pista e o eixo desprendeu. A caminhonete ficou com a parte frontal totalmente destruída. “Aparentemente eles estavam todos sem cinto, inclusive o motorista do caminhão, uma vez que espalhou pedaços dos veículos por aproximadamente 50 metros, onde chegou arrancar o eixo do caminhão e a roda da caminhonete”, detalhou Maciel.

O local foi isolado pela Polícia Militar para análises da Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) que deverá apontar a dinâmica do acidente.