Victor Matheus Santana Tavares, 35, foi assassinado com dois tiros no tórax no final da tarde de sexta-feira (30), no bairro Pedra 90, em Cuiabá. A principal suspeita do crime é a esposa dele, Aline Regina de Oliveira, que não foi encontrada.



De acordo com as informações apuradas pelo GD passava das 18h40 quando a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo, onde um homem estava caído ferido no chão.



Quando a equipe chegou, encontrou um aglomerado de pessoas e na sequência, chegou a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), confirmando a morte de Victor ainda no local.



Foi observado que ele foi atingido por dois disparos na região do Tórax. Denúncia narrou ainda que a autora do crime é a esposa da vítima, que não foi encontrada. Aline Regina atirou usando a arma do marido. Local do crime foi isolado para os trabalhos da Polícia Civil.