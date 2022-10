Uma carreta carregada com 30 toneladas de cavaco foi tomada pelo fogo, no final da manhã deste sábado (1) na BR-163 em Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá). Apesar dos danos materiais, não houve feridos. A pista precisou ser interditada, mas já foi liberada.

Segundo informações, a Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas às 11h59 para o atendimento de uma ocorrência no km 648.

Ao chegar no local, as equipes constataram que as chamas se deram em decorrência do incêndio espontâneo. O Corpo de Bombeiros esteve no local e com apoio de um caminhão pipa da Rota do Oeste controlaram as chamas.

Após 2h de trabalho a pista foi liberada.