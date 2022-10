Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral, foram registradas 55 ocorrências de crimes eleitorais em 35 municípios de Mato Grosso neste domingo 2), dia de eleições. Ao todo, 19 pessoas foram presas entre elas, uma em flagrante por fazer boca de urna em um colégio eleitoral. Essa infração, inclusive, foi a campeã em registros.



Entre as ocorrências, a de violação do sigilo do voto foi registrada pela Polícia Federal em uma zona eleitoral indígena de Rondonópolis (214 km de Cuiabá), na Escola Giselio da Nobrega. Uma pessoa, de identidade não revelada, foi presa após entrar no local e fotografar a urna eletrônica.



Foi necessário o uso de um avião para conduzir o infrator para a delegacia da cidade. Além disso, em Cuiabá, o dono de uma distribuidora de bebidas foi preso por pedir voto e entregar 'santinhos', bem como um homem foi detido com R$ 11 mil para comprar votos.



Até o momento, 35 cidades mato-grossenses também tiveram registros de crimes eleitorais, como em Araguaiana (564 KM de Cuiabá), onde um homem foi preso na tarde após ser flagrado com uma arma de fogo.



lista das cidades com ocorrências:



Alta Floresta

Alto Garças

Araputanga

Bom Jesus do Araguaia

Campos de Júlio

Carlinda

Chapada dos Guimarães

Colider

Comodoro

Cotriguaçú

Cuiabá

Feliz Natal

Guarantã do Norte

Guaratinga

Juara

Marcelãndia

Nova Ubiratã

Paranaita

Paranatinga

Peixoto de Azevedo

Poconé

Pontal Araguaia

Porto Esperidiã