Um homem de 33 anos, identificado como Luís André Silva Saraiva, 33, disse ter sido esfaqueado em decorrência de uma discussão por política na noite do último domingo (2), no bairro Jardim das Palmeiras, em Sinop. Ele foi atingido com golpes no tórax.

Segundo informações de uma testemunha, a vítima contou que o homem autor das facadas é Lucas, seu ex-companheiro de quarto em uma kitnet. Ainda segundo ele, a motivação dos ataques foi por desavença política. O suspeito está foragido.

Contudo, não foi relatado na ocorrência nenhum candidato ou cargo específico. O homem foi encontrado pelos policiais sangrando em um saguão da kitnet. O Corpo de Bombeiros realizou o atendimento e encaminharam a vítima ao hospital.

A entrou em contato com a Polícia Civil de Sinop, mas foi informado que o delegado à frente do caso não poderia comentar sobre a ocorrência. A tentativa de homicídio será apurada pela Divisão de Homicídios da Delegacia de Sinop.