Um índio de 56 anos de idade foi preso na cidade de Aripuanã, na tarde deste domingo dia 02, após matar três Araras azuis com uma espingarda em um Mangueiral. A polícia militar foi acionada e ao chegar no local encontrou os animais silvestres mortos, e segundo informações apuradas, o índio que pertence a etnia “Cinta Larga” havia matado as aves que estavam pousadas em um pé de manga, em uma área urbana.

Além das aves, os policiais encontraram uma espingarda calibre 28 em poder do indígena, que foi preso e conduzido com a arma e as aves mortas para a delegacia municipal da cidade de Aripuanã, onde foi realizado os procedimentos de flagrante.