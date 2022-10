O atropelamento de uma criança, de 6 anos, por um ônibus, foi há pouco, no cruzamento da avenida Projetada A com rua Projetada 8, no bairro Vila América. Segundo informações, a bicicleta em que o menor estava foi arrastada por alguns metros. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional consciente e se comunicando com a equipe.

De acordo com o médico da equipe avançada do Corpo de Bombeiros, Murilo Vinicius, a criança estava caída e tinha diversas escoriações no tronco, a maior parte no dorso e abdômen, desconforto respiratório, possivelmente evidenciando um trauma toráxico, além de cortes nas pernas.

A criança foi estabilizada com fornecimento de oxigênio, fluido terapia e levada até a unidade de saúde.