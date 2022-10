O vereador Alfredo Krause (Podemos), de 58 anos, morreu após ser atingido com um disparo no abdômen enquanto trabalhava em uma agência do Ciretran, em Vera (a 461 km de Cuiabá), na tarde desta terça-feira (4). De acordo com as informações preliminares, Alfredo, que era servidor no órgão, foi morto por um homem que discordou da vistoria veicular.

O veículo do suspeito não passou na vistoria realizada pelo Detran, causando revolta no autor dos disparos. Ele saiu do local e voltou armado. Alfredo recebeu atendimento emergencial ainda dentro do Ciretran e foi encaminhado para o Hospital Regional de Sorriso.



Por conta da gravidade do ferimento, ele não resistiu e teve a morte constatada durante o trajeto. O Detran-MT lamentou a morte do servidor. Todas as unidades da autarquia ficaram fechadas nesta quarta-feira (5). Os cidadãos que estão com atendimento marcado terão a data reagendada posteriormente.



O servidor Alfredo Krause, de 58 anos, era servidor do Detran há oito anos e, atualmente, trabalhava na vistoria veicular da 55ª Ciretran de Vera.



Preso em flagrante

O autor do homicídio fugiu do local após disparar contra a vítima. A Polícia Civil informou que, em apoio com equipes da Polícia Militar, buscas foram realizadas entre Vera e Feliz Natal. Ele foi preso em flagrante horas depois do crime, em Vera.

Ele foi detido quando tentava fugir das diligências. A arma do crime foi apreendida. A ocorrência está em atendimento na Delegacia de Vera, para onde o suspeito foi levado a fim de realizar o procedimento de flagrante.