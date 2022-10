Na manhã de ontem (04), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 40 kg de cocaína em um veículo que foi parado para fiscalização na BR 163, no município de Nova Santa Helena. Ao iniciar a fiscalização, foi solicitado ao condutor que apresentasse o documento de habilitação, bem como o documento do veículo.

Durante a verificação, observou-se algumas alterações na instalação do carpete do veículo. Ao levantar o carpete, foram localizados 30 tabletes de drogas, contendo aproximadamente 30 Kg de cocaína. Além disso, foram encontrados outros 10 tabletes no compartimento da caixa de roda traseira do veículo, pesando aproximadamente 10 kg.

Questionado sobre o ilícito, o condutor do veículo afirmou saber da existência das substâncias dentro do carro e que teria pego o veículo em Colniza-MT e estava levando para Alta Araguaia-MT. Ao total foram apreendidos 41 kg de cocaína.

Diante dos fatos, o homem foi detido, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil em Itaúba/MT.