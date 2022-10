Testemunhas relataram aos policiais que, momentos antes, ele havia atingido um poste

Uma camionete S10 cinza colidiu contra a parede da nova Delegacia de Polícia Civil de Sorriso, que ainda está em construção. O caso aconteceu na noite de terça-feira (04) e a suspeita é de que o motorista estava embriagado.

Quando a Polícia Militar chegou no Bairro Jardim Califórnia para acompanhar o caso, o motorista, de 45 anos, já havia sido encaminhado ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros. Ele tinha ferimentos na face.

Segundo o boletim de ocorrência, a camionete transitava na Rua Renascença, sentido Bairro Amazonas, e, próximo à sede da nova delegacia, o condutor perdeu o controle, desceu um barranco, de aproximadamente três metros, e colidiu com a parede.

Quando a Polícia Militar revistou a camionete, encontrou uma lata de cerveja vazia. Testemunhas informaram que o condutor estava embriagado e que ele havia colidido com um poste momentos antes. Os policiais foram averiguar a informação e encontraram o poste danificado.

Os policiais foram até o Hospital Regional e identificaram o motorista. Ele tinha lesões no nariz e na boca, além de apresentar sinais de embriaguez como olhos vermelhos e odor de álcool. O teste do bafômetro não pôde ser realizado porque o motorista não estava em condições de fazê-lo. A equipe médica o manteve em observação e não concedeu alta médica.

Em averiguação, foi constatado que o homem possui CNH válida categoria E, mas ela não estava com ele. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio do guincho. O boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado para a Delegacia Judiciária Civil para que as providências requeridas pelo caso possam ser tomadas.