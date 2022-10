As investigações iniciaram após a Polícia receber vídeos em que o suspeito agredia a vítima

Um homem autor de violência doméstica praticado contra a companheira teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, nesta terça-feira (04.10), em ação da Delegacia de Aripuanã (1.002 km a noroeste de Cuiabá).

O suspeito de 29 anos estava com mandado preventiva decretado pela Vara Única de Aripuanã por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha. As investigações iniciaram após a equipe da Polícia Civil receber dois vídeos que mostravam a vítima sendo agredida pelo companheiro.

Diante dos fatos, o delegado de Aripuanã, Fernando Filiu Albuquerque Marques, representou pela prisão preventiva do suspeito que foi deferida pela Justiça. Após o cumprimento do mandado, ele foi encaminhado para a Cadeia Pública de Colniza, ficando a disposição da Justiça.

O delegado destacou a importância da denúncia em casos de violência doméstica. “É um direito da mulher viver sem violência e a vítima pode confiar que ela não está sozinha, sendo fundamental a denúncia contra o agressor, que pode ser feita pela própria vítima, familiares ou membros da sociedade”, disse o delegado.

A Delegacia de Aripuanã disponibiliza o Disque Denúncia pelo número (65) 9 9968-2396. As denúncias são anônimas, sendo garantido total sigilo.