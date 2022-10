Trabalhador identificado como Valdir Aparecido de Mello, de 51 anos, morreu após sofrer um pequeno corte próximo do pescoço, na manhã dessa terça-feira (4), na zona rural de Juína. O caso foi registrado por volta de 11h. Segundo a Polícia Civil, dois colegas de trabalho estavam a cerca de 100 metros da vítima e ouviram a vítima gritando por socorro.

Quando se aproximaram viram ele tentando respirar, com ferimento perto do pescoço. A dinâmica observada no local pela Polícia Civil aponta para uma morte acidental. Valdir estaria manuseando um facão e acabou sofrendo um pequeno corte no pescoço. O ferimento foi suficiente para causar perda de sangue e a morte da vítima.



O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.



A Polícia Civil apura a ocorrência.