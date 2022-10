O autor de um homicídio ocorrido na região rural de Juruena por causa de uma briga envolvendo a construção de uma cerca teve a prisão cumprida nesta quarta-feira (05.100, em Rio Branco, cidade no oeste do estado. Ele se apresentou na Delegacia da Polícia Civil, onde foi cumprido o mandado expedido pela Comarca de Cotriguaçu.

O crime ocorreu no dia 9 de setembro deste ano, em uma área rural de Juruena. O autor do homicídio atingiu a vítima com um disparo de espingarda, que fazia a construção de uma cerca em um sítio. Após cometer o crime, o homem de 48 anos fugiu para uma área de mata levando a arma.

Com base nas informações apuradas durante a investigação, o delegado Mateus Reiners representou à Justiça pela prisão preventiva do autor do crime, que foi decretada no dia 13 de setembro.

Crime

O homicídio ocorreu na Gleba Samapar, a 36 quilômetros da cidade de Juruena. A vítima, Rogério Fernandes de Freitas, tinha 29 anos, e seu corpo estava ao lado de uma cerca, às margens da MT-208. Ele foi encontrado ainda com o arame da cerca nas mãos e um disparo de arma de fogo na cabeça. A vítima foi surpreendida com o disparo por trás, que atingiu sua cabeça.

Conforme as informações coletadas pela equipe da Delegacia de Juruena, Rogério foi morto por causa da construção de uma cerca que ele fazia para a proprietária de um sítio. O investigado discordava do local de construção e da largura da cerca, que fazia um corredor com um sítio de uma vizinha e dava acesso à água para o gado bovino.

Uma testemunha ouvida pela Polícia Civil declarou que a vítima foi contratada para fazer a cerca e, na manhã do dia 09 de setembro, o autor do crime chegou de motocicleta e abordou Rogério, gritando que não era para fazer a cerca naquele local. A vítima apenas respondeu que terminaria o serviço para o qual foi contratado. O investigado aproveitou que Rogério ficou de costas e fez o disparo a uma distância de, aproximadamente, dez metros e depois fugiu.