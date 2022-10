Na tarde de sexta-feira (07) o Corpo de Bombeiros de Lucas do Rio Verde foi acionado para realizar o corte total de uma árvore tombada sobre uma residência multifamiliar. A árvore da espécie paineira espinhoza, com o vendaval e chuvas dos últimos dias, tombou sobre uma residência, provocando danos na superestrutura e no telhado.

A guarnição executou a poda total da árvore, retirando todos os troncos e galhos. Na oportunidade, foi observado uma árvore secundária com patologia no tronco que também foi totalmente cortada, pois oferecia risco iminente de queda. Deste modo, a guarnição preveniu novos acidentes no patrimônio e mitigou quaisquer novos danos durante os trabalhos no telhado.

O patrimônio atingido possui quatro famílias e os militares utilizaram todos os recursos disponíveis para eliminar o risco evidente na edificação.