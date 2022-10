Policiais militares do 11º Batalhão prenderam um homem de 19 anos, e apreenderam um adolescente de 17 anos, por tentativa de furto a uma agência bancária, na madrugada deste sábado (08.10), em Sinop. Com os suspeitos foram apreendidas ferramentas para arrombamento de cofres.

Por volta de meia-noite, a PM recebeu informações via rádio sobre dois indivíduos que teriam invadido uma agência bancária, na região central da cidade. Segundo a denúncia, os suspeitos já estariam no telhado do estabelecimento.

De imediato, as equipes policiais se deslocaram ao endereço informado e adentraram a agência bancária. Nas diligências em busca dos criminosos, um dos suspeitos foi visto no telhado, tentando empreender fuga, sendo rapidamente detido pela PM.

Ainda nas diligências pelo interior do estabelecimento, os policiais militares localizaram três mochilas, onde foram encontradas diversas ferramentas como martelos, pé de cabras, tesouras e chaves de fendas, que são comumente utilizadas para arrombamento de cofres.

Ao mesmo tempo, outras equipes policiais, que realizavam o cerco à agência bancária, conseguiram localizar e deter o segundo suspeito envolvido no crime, que foi reconhecido pelas câmeras de monitoramento interno do banco.

Diante dos fatos, os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Sinop, junto com o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.