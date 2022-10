Um rapaz de 19 anos foi preso na madrugada deste sábado (8) após assediar mulher e desacatar policiais. O crime ocorreu em bar de Itaúba. Conforme relato policial, a vítima contou que um homem de blusa verde havia passado a mão em suas partes íntimas dentro do estabelecimento.



Os agentes foram ao local e abordaram o suspeito já fora do comércio. Feita busca pessoal, os policiais acharam um canivete com o jovem. Questionado sobre o abuso relatado pela vítima, o acusado se alterou e passou a desacatar os servidores. “policial de bosta, burro e pau no c*”, dizia ele.



Os insultos seguiram no caminho até a delegacia e mesmo na unidade de Polícia Civil.