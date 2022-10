A chuva forte acompanhada de muitas descargas elétricas e rajadas de ventos fortes em diversos pontos do município de Juína, noroeste de Mato Grosso, provocou diversos estragos principalmente em empresas da cidade.

Estruturas de metálica foram arrancadas com a força do vento e arremessadas metros a frente, e, em alguns casos ficaram penduradas na fiação elétrica.

No bairro Módulo – 05, a frente de uma auto escola desabou causando prejuízo aos empresários. Outra situação foi registrada pelo Corpo de Bombeiros da 14ª CIBM, numa loja de materiais de construção que teve um princípio de incêndio provocado possivelmente pelas descargas elétricas da tarde de hoje.

Na região central da cidade, parte do muro da E.E. Dr. Artur Antunes Maciel não resistiu a força do vento e desabou. Parte do muro também da escola 09 de maio no bairro Palmiteira veio ao chão.

A chuva também deixou ruas alagadas e pontos intransitável e algumas casas foram invadidas pelas águas e outras destelhadas causando aflição aos moradores.