Policiais flagraram o momento em que um deles comercializava as drogas e seguiram o carro até a casa, onde encontraram o grupo.

Dois homens, de 23 e 29 anos, e uma mulher de 18 anos foram presos em flagrante, nesse sábado (8), em Sinop, ao norte do estado, por tráfico ilícito de drogas com 30 quilos de maconha. A Polícia Militar recebeu informações do setor de inteligência da Polícia Federal sobre suspeitos estarem com grande quantidade de entorpecentes e que a distribuição estava ocorrendo a mando de uma organização criminosa.