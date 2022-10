Ação contou com uma força-tarefa de 48 pessoas, além de apoio de 14 viaturas e três pás-carregadeiras

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso controlou um incêndio em uma empresa de produtos químicos e fertilizantes no município de Sorriso (a 418 km de Cuiabá), na madrugada deste domingo (9). A ação de combate ao fogo teve início na tarde de sábado (8) e contou com uma força-tarefa de 48 pessoas, sendo 34 Bombeiros Militares (com apoio do 4º Batalhão de Sinop) e 14 colaboradores civis, com apoio de 14 viaturas e três pás-carregadeiras.

Após o acionamento, as guarnições deslocaram-se rapidamente até o local e foi constatado um incêndio de grandes proporções, onde havia uma grande quantidade de material combustível não identificado e inflamável na área de depósito da empresa. No local, as equipes realizaram o combate direto às chamas da área atingida, bem como resfriamento dos locais adjacentes, evitando assim a propagação do fogo.

O incêndio foi considerado controlado por volta das 01h10 deste domingo e as equipes seguem nesta manhã com o trabalho de rescaldo, cujo objetivo é apagar todos os focos remanescentes que possam reacender as chamas.

A ação de combate ao fogo contou com apoio da Defesa Civil Municipal e demais órgãos de segurança e saúde de Sorriso. “Os órgãos integrados, trabalhando de forma coletiva, cada um com sua competência, agilizam o processo de resposta, determinando o trabalho de cada um, de modo que eles se integrem o máximo possível e atendam a população com maior agilidade e segurança”, explica o comandante da operação, tenente-coronel Jean, do CRBM III (Sinop).