Um homem precisou ser encaminhado a um hospital após ter seu pescoço cortado por uma garrafa de vidro na madrugada deste domingo (9) em um bar localizado em Nova Mutum. Segundo a vítima, que tem 23 anos de idade, a autora é sua esposa. Ela fugiu do local. O homem foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado a unidade de saúde.

À polícia, ele contou que estava no bar “Rosa Pink” quando foi surpreendido pela ex-mulher. Ela pegou uma garrafa e o agrediu no pescoço, ocasionando um corte no lado esquerdo. No boletim de ocorrência encaminhado pela Polícia Militar, não há informações sobre a agressora. Ainda no BO, registrado por volta de 4h30, a polícia relatou que o homem estava em observação.