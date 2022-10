Ele foi achado caído no meio-fio, envolto a uma poça de sangue, em frente a um bar da cidade

Um homem de 30 anos, identificado como Geraldo José de Lima Neto, foi assassinado a facadas na madrugada de domingo (9), em Sinop. A suspeita é de que ele tenha sido perseguido, encurralado e morto.

A Polícia Militar foi acionada às 1h20 para uma ocorrência de óbito em um bar no Bairro Jardim Vindilina 1. Ao chegar ao local, os militares encontraram Geraldo caído ao solo próximo ao meio-fio e envolto a uma poça de sangue.

O local foi isolado e o Corpo de Bombeiros acionado. A Polícia Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também se fizeram presentes. Preliminarmente, foi constatado que Geraldo possuía oito perfurações, sendo quatro no tórax e quatro no braço direito.

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é de que uma discussão motivou o crime. Ele teria sido perseguido e encurralado no local onde foi morto. Câmeras de segurança do estabelecimento serão usadas para ajudar a elucidar o caso e chegar aos envolvidos.

A Polícia Civil investiga o crime.