Análise mostrou que o galpão com os produtos foi totalmente chamuscado, já o outro espaço com as sementes, ficou intacto. As causas do incêndio ainda são investigadas.

Uma análise preliminar da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) apontou que o incêndio que atingiu o armazém de uma empresa, em Sorriso, no médio-norte do estado, começou de defensivos agrícolas. O acidente ocorreu no sábado (8) e a Defesa Civil emitiu um alerta para que os moradores permanecessem em casa com janelas fechadas por causa da fumaça.