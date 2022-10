Os galões de agrotóxico, totalizando 600 litros, eram transportados numa picape de cor branca. Durante a abordagem, os policiais observaram que dentro do compartimento de carga do veículo havia diversos galões brancos. Ao serem abertos, constatou-se que eram os agrotóxicos contrabandeados do Paraguai,.

O motorista do veículo afirmou que apenas levaria o produto até uma empresa da região. Dessa forma, os agentes da PRF e também policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar, fizeram o acompanhamento da picape até o local de entrega do produto.

No imóvel, foram encontrados mais 4 mil litros do agrotóxico Paraquat e 140 quilos de Thiametoxam, produtos proibidos de comercialização e consumo no Brasil.

Com essa apreensão, a PRF estima que foi gerado um prejuízo ao crime organizado acima dos R$ 500 mil. Ao longo deste ano a Polícia Rodoviária Federal já apreendeu mais de 100 toneladas de agrotóxicos ilegais nas rodovias federais de Mato Grosso.

Na ocorrência foram confirmados crimes de contrabando e crimes ambientais pelo transporte, armazenagem dos produtos. A ocorrência foi encaminhada à delegacia da Polícia Judiciária Civil para registro e adoção das medidas cabíveis.

Além dos potenciais danos a saúde dos consumidores e ao meio ambiente que podem decorrer do uso de agrotóxicos ilegais, o contrabando também gera uma concorrência desleal com os empresários e agricultores que buscam comprar e vender os produtos dentro da lei.